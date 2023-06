Ritrovato il corpo di Yahya Hkimi in un’ansa del fiume Secchia a Marzaglia di Modena

(Di domenica 18 giugno 2023) Ilha restituito ildi. Il cadavere del 18enne scomparso da mercoledì è statodomenica neldi. Ilsenza vita del giovane è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nel corso delle ricerche, indel, circa cinquecento metri a valle del luogo in cui era sparito. Mentre si tuffava il giovane era stato filmato da un amico che era con lui. A seguito del nulla osta del magistrato è stato recuperato e messo a disposizione della medicina legale. Proprio l’amico ha raccontato che, dopo un pò di tempo passato insieme in riva, gli aveva chiesto di filmarlo mentre faceva finta di essere ...

... che nel 1995 avrebbe ucciso nel proprio ristorante, in Svezia, l'allora fidanzata 21enne Sargonia Dankha, della quale non è mai statoil. La scomparsa di Sargonia nel 1995 . Le ...E' statooggi pomeriggio ildel 18enne Yayha Hkimi deceduto dopo aver fatto un tuffo nel Secchia a Modena. Il cadavere è stato rinvenuto all'altezza di Marzaglia non distante dal ...Nonostante anni di indagini, ildella giovane non fu maie la sua sparizione è rimasta un mistero per quasi trent'anni. La svolta è arrivata quando la famiglia di Dankha, da anni alla ...

Modena, ritrovato il corpo del ragazzo disperso nel Secchia il Resto del Carlino

Il fiume ha restituito il corpo di Yahya Hkimi. Il cadavere del 18enne scomparso da mercoledì è stato ritrovato domenica nel fiume Secchia a Marzaglia di Modena. Il corpo senza vita del giovane è stat ...E’ stato ritrovato il cadavere di Yahya Hkimi, il 18enne scomparso da mercoledì nel fiume Secchia a Marzaglia di Modena. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nel ...