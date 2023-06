Ristorante cinese in fiamme | i vigili del fuoco mettono in salvo la chef

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa)- Attimi di paura ieri sera, al“Fusion Restorant” sito in via Vittorio Emanuele di Eboli, distrutto dalle. L’incidente è avvenuto ieri sera,in tarda nottata quando ilera chiuso e al suo interno vi erano gli stessi dipendenti. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo nelche, non si esclude, possa essere partito dalla stessa cucina. Sul posto, ideldel distaccamento di Eboli che hanno tratto unlache stava cucinando, hanno domato lee hanno affidato la donna alle cure sanitarie del 118. Ad allertare i soccorsi era stata un’altra dipendente del...

... nel centro cittadino di Crema (CR), Michele Minchillo apre il suoVitium. In quello che ... Wasabi, daikon, katsuobushi, mirin, miso, cavoloe alghe si abbinano a sapori più familiari ...Hong Kong, 1978: la coda davanti a una Kowloon; foto: Chan Kiu/South China Morning Post ...la fila " ha raccontato il sessantatreenne Wang Zhongmin in un' intervista per il consolato...Panico, questa sera, ad Eboli, in Via Vittorio Veneto ad Eboli: per cause da accertare, unspecializzato in cucinae giapponese è stato avvolto dalle fiamme, costringendo clienti e dipendenti a darsi alla fuga. Provvidenziale, l'immediato intervento dei vigili del fuoco ...

Eboli, incendio in un ristorante cinese: in 3 in ospedale SalernoToday

Incendio ad Eboli, fiamme in un ristorante cinese. Tre donne sono rimaste ferite in seguito alle esalazioni dei fumi ...Paura nella serata di ieri ad Eboli dove un incendio si è sviluppato all’interno di un ristorante di cucina cinese e giapponese situato in via Vittorio Veneto. Per cause da accertare, le fiamme si son ...