Repubblica d’Irlanda vs Gibilterra – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 giugno 2023) Due squadre ancora senza punti in classifica nel Gruppo B di qualificazione a Euro 2024 si affrontano lunedì 19 giugno a Dublino: laospitaall’Aviva Stadium. La squadra di Stephen Kenny è stata sconfitta per 2-1 dalla Grecia nell’ultima partita, mentre i suoi minorenni al 201° posto sono stati spazzati via per 3-0 dalla Francia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver fallito la qualificazione a Euro 2020, l’Irlanda non si è fatta certo desiderare nelle prime battute del Gruppo B: prima è stata ...