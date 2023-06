Red Bull | Verstappen al top | Perez ancora in difficoltà

(Di domenica 18 giugno 2023) Un Maxsugli scudi ed un Sergioinè un po' la normalità delle ultime settimane in casa Red. Niente è cambiato nelle qualifiche del GP del Canada , con l'olandese in ...

Un Max Verstappen sugli scudi ed un Sergio Perez in difficoltà è un po' la normalità delle ultime settimane in casa. Niente è cambiato nelle qualifiche del GP del Canada , con l'olandese in pole position ed il messicano escluso in Q2 con il 12° tempo. Qualifiche Canada, pioggia di penalità: ecco la nuova ...Max Verstappen () 2. Fernando Alonso (Aston Martin) Fila 2: 3. Lewis Hamilton (Mercedes) 4. George Russell (Mercedes) Fila 3: 5. Nico Hulkenberg (Haas) 6. Esteban Ocon (Alpine) Fila 4: 7. ...Max Verstappen () 2. Fernando Alonso (Aston Martin) SECONDA FILA 3. Lewis Hamilton (Mercedes) 4. George Russell (Mercedes) TERZA FILA 5. Nico Hulkenberg (Haas) 6. Esteban Ocon (Alpine) QUARTA ...

F1 | Analisi: Red Bull cerca stabilità sui cordoli, Ferrari in frenata Motorsport.com - IT

Max Verstappen molto soddisfatto per la sua 25° pole position in carriera che lo vedrà partire davanti a tutti nel Gp del Canada ...Alro sabato a due facce in casa Red Bull: Verstappen è perfetto e fa la pole position, Perez in difficoltà ed escluso dai primi dieci ...