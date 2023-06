Red Bull | Horner | “Cento vittorie sono un risultato fantastico”

(Di domenica 18 giugno 2023) Christian, team manager della Red, ha commentato la vittoria di Max Verstappen del Gp del Canada. “? E’ stato un, il 27% delle gare a cui abbiamo partecipato. Nel 2009 in Cina è arrivata la prima vittoria, non era immaginabile arrivare a 100. Abbiamo fatto un percorso eccezionale dal 2009 ad oggi, ed il 41% diè di Max. E’essere testimoni del suo livello”. SportFace.

Il pilota dellaresta in testa dall'inizio alla fine, tagliando il traguardo in solitaria e ipotecando già il terzo titolo mondiale di fila. Secondo posto per l'Aston Martin di Fernando ...Max Verstappen, scattato dalla pole position, è al comando del Gp del Canada al termine del primo giro. L'olandese dellaprecede l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton e lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso. A centro gruppo le Ferrari: nono il monegasco Charles Leclerc e undicesimo lo spagnolo Carlos ...Dopo 35 dei 70 giri previsti Max Verstappen è al comando del Gp del Canada. L'olandese della, campione del mondo in carica e leader iridato guida davanti allo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso e all'inglese della Mercedes Lewis Hamilton. Quarto e quinto posto per le due ...

Al Gran Premio del Canada 2023 di Formula 1 la Ferrari prova ad uscire dal tunnel. Il primo lampo di luce della Rossa arriva a Montreal.Grazie alla prima posizione conquistata nel GP Canada, Max Verstappen ha eguagliato nella classifica di tutti i tempi Senna ...