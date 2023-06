Rebel Moon | un video anticipa l' attesissimo film Netflix di Zack Snyder

(Di domenica 18 giugno 2023) Dal TUDUM nuove immagini che ci svelano il look della prossima fatica di, una space opera ispirata a Star Wars. Dal TUDUM attualmente in corso,ha condiviso in streaming una nuova featurette chequalche dettaglio su, la nuova space opera firmata da, che debutterà sulla piattaforma digitale a dicembre, in tempo per le festività natalizie.è ambientato in una colonia pacifica ai confini della galassia che si ritrova minacciata dall'esercito del tirannico Reggente Balisarius. Una giovane dal passato misterioso viene inviata alla ricerca di guerrieri provenienti dai pianeti vicini per ottenere aiuto contro il tiranno. Oltre a esserne il regista, ...



Rebel Moon: le prime scene del film Netflix di Zack Snyder ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

La nuova epopea cinematografica di Zack Snyder dal titolo Rebel Moon non poteva mancare nello spettacolare palinsesto di TUDUM.