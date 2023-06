Reazione a Catena 2023 | torna il game show di Rai 1

(Di domenica 18 giugno 2023) Diciassettesima edizione per “”, ildi Rai1 condotto da Marco Liorni che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. L’appuntamento è a partire dal 19 giugno tutti i giorni alle 18.45, quest’anno per la prima volta, fino al 31 dicembre. Il preserale conferma nell’associazione logica di parole la sua formula vincente. Un gioco fresco, leggero, che permette a tutti di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana divertendosi, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa, un po’ di “ginnastica mentale” che “rinfresca la mente”. Questa stagione saranno più di diecimila le diverse associazioni di parole da risolvere e indovinare. In ogni puntata sei concorrenti, divisi in due squadre da tre, ...

Il conduttore di Reazione a catena parla del suo problema alle articolazioni: “Devo fare attenzione” Tutto è pronto per la nuova edizione di Reazione a ...Da lunedì 19 giugno nel pomeriggio di Rai 1 torna il game show di Marco Liorni: la stagione avrà una durata maxi e proporrà un nuovo gioco, “Quattro per una” ...