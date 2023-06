' Real Madrid | il piano per prendere Mbappé | Zidane sarà fondamentale'

La telenovela- Mbappé è ripartita . Già nella scorsa estate il francese sembrava a un passo dal Bernabeu , salvo poi il rinnovo con le cifre monstre offerte dal Paris Saint - Germain . Però l'ex Monaco ...... l'ex Juve ha analizzato anche il mercato dei bianconeri: "Odriozola, Lucas Vazquez o Fresneda Odriozola ai tempi dellaSociedad era davvero un bel laterale, ma poi nelgli è stata ...Il futuro di Kylian Mbappé continua a essere argomento di diverse discussioni. L'attaccante francese ha comunicato al Paris Saint Germain di non aver esercitato la clausola di rinnovo automatico fino ...

Gavi sfida il Real Madrid: “Acquistino chi vogliono. Barcellona squadra fortissima” ItaSportPress

Eden Hazard non giocherà più nel Belgio. Come aveva annunciato dopo il disastroso Mondiale in Qatar, con l'eliminazione della nazionale nella fase a gironi, l'ex calciatore del Real Madrid ha salutato ...La federcalcio brasiliana (Cbf) dà per scontato l'accordo con Carlo Ancelotti per affidargli la panchina della nazionale e l'annuncio dovrebbe arrivare a fine mese. Lo riportano i media brasiliani, ri ...