Razzismo | Vinicius | “Il mio amico è stato umiliato e deriso” Ecco cosa è accaduto

BARCELLONA - Un altro episodio di, in una gara che aveva un forte valore simbolico proprio per condannare ogni forma di. A Barcellona Brasile e Guinea si sono sfidate in amichevole e la nazionale verdeoro proprio per l'occasione ha indossato una speciale maglia nera per protestare contro ogni discriminazione ..Proprio nella serata in cui il Brasile scendeva in campo con una maglia per protestare contro il, un amico diJunior è stato vittima di offese da un agente di sicurezza. Felipe Silva, amico del calciatore del Real Madrid, ha infatti denunciato un gesto razzista durante la ...La pubblicazione della relazione segue di appena qualche giorno l'incontro tra il presidente della Fifa, Gianni Infantino, e Vinícius Júnior, vittima di diversi scioccanti casi dicon il suo ...

Brasile contro il razzismo, security punta una banana ad amico di Vinicius Tuttosport

Dopo l'amichevole tra Brasile e Guinea (4-1) giocata allo stadio dell'Espanyol, Vinicius ha usato i social per difendere l'amico ...Il brasiliano farà parte di una squadra volta a sensibilizzare riguardo il razzismo: le parole di giocatore e presidente Infantino ...