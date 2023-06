Razzismo | la denuncia di un amico di Vinicius Junior | “Offeso da un agente prima di entrare allo stadio”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 giugno 2023) Proprio nella serata in cui il Brasile scendeva in campo con una maglia per protestare contro il, undiè stato vittima di offese da undi sicurezza. Felipe Silva,del calciatore del Real Madrid, ha infattito un gesto razzista durante la perquisizione all’ingresso dellodi Barcellona, dove si giocava l’amichevole tra Brasile e Guinea. “Unmi ha detto ‘Mani in alto, questa è la mia arma per te’ e ha estratto una banana“. “Mentre giocavo con la già storica maglia nera e mi commuovevo, il mioè stato umiliato e deriso all’ingresso dello. Il trattamento che ha subito è stato deplorevole e sia lui sia chi lo accompagnava erano ...