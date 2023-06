Rapimento Kata | si ipotizza la vendetta per un tentato omicidio

Gli investigatori sono convinti che ildi, avvenuto presso l'hotel Astor di Firenze, sia strettamente collegato a un caso di tentato omicidio avvenuto nello stesso luogo. Secondo le indagini, Mia Kataleya Chicllo Alvarez è ...... per tutti, la bambina di cinque anni figlia di peruviani che sta tenendo in ansia tutta l'... sentiti anche loro dai magistrati, sarebbero il movente del. Ma con il passare dei giorni, ...Le forze dell'ordine hanno ispezionato un garage per cercare il nascondiglio in cuipotrebbe ...della vicenda a detta di molti incubatrice della situazione che ha portato al probabileè ...

Kata, ora c’è il movente: «Un tentato omicidio dietro il rapimento. Ritorsione per l’uomo lanciato da una fine ilmessaggero.it

Secondo gli inquirenti il movente per il rapimento di Kata potrebbe essere una vendetta per tentato omicidio, nata da una faida tra famiglie.Un dubbio terribile. Che deve essere spazzato via quanto prima. Per consentire agli inquirenti di non avere ombre e potersi concentrarsi in ...