Rapimento Kata | maxi ispezione nell' ex hotel | trovato cellulare in un cassonetto | I pm | Movente è vendetta per un tentato omicidio

(Di domenica 18 giugno 2023) La bimba nascosta in un'intercapedine? Nel frattempo la polizia ha sgomberato l'intero stabile . La procura ha posto sotto sequestro l'exAstor affinché non si compiano altri reati. Ma l'assenza ...

... bimba scomparsa: sgomberato l'ex hotel Astor - Sopralluogo degli esperti del Gise il tentato omicidio: stessa inchiesta Il fascicolo di indagine per ildie quello del tentato ...Della bimba di 5 anni nessuna notizia da 8 giorni. C'è la pista delma non si esclude che sia rimasta nello stabile fatiscente, adesso sgomberato. Si cerca anche nelle intercapedini e nelle cavità dei ...... legali dei genitori di, la bambina peruviana scomparsa otto giorni fa a Firenze, hanno ... sentiti anche loro dai magistrati, sarebbero il movente del. Ma con il passare dei giorni, in ...

Kata, ora c'è il movente: «Un tentato omicidio dietro il rapimento. Ritorsione per l'uomo lanciato da una fine

Il rapimento di Kata avvenuto nell'hotel Astor occupato a Firenze è legato a doppio filo ad un caso di tentato omicidio avvenuto nello stesso posto. Ne sono convinti gli inquirenti: Mia Kataleya Chicl ...La sparizione di Kata potrebbe essere legata a doppio filo ad un altro reato, ovvero il tentato omicidio dell’ecuadoregno Medina Pelaez, spinto giù da una ...