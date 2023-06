Raffaella Carrà | un’icona senza tempo che fa ancora “Rumore”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 18 giugno 2023)che fa”. Avrebbe compiuto 80 anni oggi, 18 giugno,Maria Roberta Pelloni in arte, iconica showgirl italiana ma soprattutto cantante, conduttrice, attrice e ballerina di grande successo. Nata a Bologna il 18 giugno 1943: oggi avrebbe compiuto 80 anni (Instagram)Li avrebbe compiuti se una malattia – un tumore ai polmoni – non l’avesse portata in un’altra dimensione (è morta il 5 luglio 2021) ma grazie al suo carisma, fa”. In Italia e nel resto del mondo. Amatissima nel Belpaese e all’estero, in particolare Spagna e Sud America, la bolognese di nascita resta una delle figure più importanti dello ...