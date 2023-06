Raffaella Carrà | un' icona senza tempo che fa ancora ' Rumore'

è un'icona senza tempo che fa ancora 'Rumore'. Avrebbe compiuto 80 anni oggi, 18 giugno,Maria Roberta ...conquista anche New York e appare in un grande manifesto a Times Square . È la prima artista ad essere stata scelta come Ambassador per Spotify Equal. L'iniziativa è stata ideata dal ...Bellissima, biondissima e amatissima in ogni luogo:Maria Roberta Pelloni - in arte- se fosse ancora con noi oggi compirebbe 80 anni , essendo nata il 18 giugno 1943, a Bologna. Impossibile non ricordare questa artista straordinaria , icona musicale e non solo. ...