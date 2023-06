Raffaella Carrà | i 7 dettagli del suo stile che hanno aperto la strada alle popstar di oggi

è stata inviata sulla terra da una galassia lontana. La sua missione: combattere il conformismo dell'Italia democristiana, clericale e bigotta dagli schermi della Rai anni Settanta. La ...Non solo un'attrice, né semplicemente una ballerina o una conduttrice televisiva, né soltanto una cantante:è stata tutte queste cose insieme, una show woman completa che ha saputo affermarsi con lo stesso successo in Italia, in Spagna e in diversi paesi in America latina . L'attività di ...Il cinema era il grande sogno ed è stato anche l'inizio.ha debuttato che aveva appena otto anni. Tormento del passato , melodramma firmato da Mario Bonnard . Compariva col suo vero nome,Pelloni , interpretava la figlia di una ...

Il volto inedito di Raffaella Carrà: “Aiutava in silenzio poveri e dimenticati” QUOTIDIANO NAZIONALE