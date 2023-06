Questa medicina fa bene alla storia

Leggi su panorama

(Di domenica 18 giugno 2023) Da quando l’Occidente infranse il tabù del corpo con la prima autopsia (era il Quattrocento), alle opportunità dell’Intelligenza artificiale (e i suoi pericoli) in fatto di terapie. Un libro racconta una galleria di personaggi, i fallimenti e le illuminazioni che hanno migliorato la salute della specie umana. Un’avventura della conoscenza che diamo troppo per scontata. L’Oscar per «l’illustre dimenticato» dovrebbe andare ad Arrigo Visentini, che individuò e descrisse i meccanismi del diabete (di cui nel mondo attualmente soffrono circa 350 milioni di persone). Per questo il giovane ricercatore mantovano ricevette a Harvard il prestigioso Warren Triennal Prize, che per intenderci conta nella propria lista di premiati parecchi premi Nobel. Era il 1913. Di Visentini si ricordano in pochissimi. Poi, ovviamente, nellaspiccano personalità famose come Louis ...