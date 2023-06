Quando inizia Reazione a Catena 2023? Data | chi conduce | novità e giochi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 giugno 2023) Per un programma che finisce ce n’è sempre uno che. E su questo i telespettatori di Rai 1 possono stare tranquilli. Perché se è vero che da una parte stasera, domenica 18 giugno, andrà in onda l’ultima puntata de l’Eredità di Flavio Insinna, dall’altra è altrettanto vero che da lunedì prenderà il via, su Rai 1,. Quel gioco dell’estate che allena la mente e appassiona il pubblico. Alla conduzione, come sempre, Marco Liorni, che da lunedì 19 giugno entrerà nelle case degli italiani. Fino aandrà in ondaQuella del, per, si tratta della diciassettesima edizione. Alla conduzione, ancora una volta, Marco Liorni che metterà alla prova l’intuito, ...