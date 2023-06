Quando gioca Sinner a Halle? Data | programma | tv I precedenti con Gasquet

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Non arriverà domani l’esordio di Jannik, testa di serie numero 4, nel tabellone principale di singolare maschile del Terra Wortmann Open 2023, torneo di categoria ATP 500 di tennis, che si giocherà la prossima settimana ad, in Germania. L’azzurro affronterà martedì 20 o mercoledì 21 giugno (, campo ed orario da definire) il transalpino Richard. Si tratterà del secondo incrocio tra i due, che si sono incontrati per la prima volta quest’anno: nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells ad avere la meglio fu Jannik, che si impose per 6-3 7-6 (2). Negli USA siva su cemento, mentre adsi giocherà su erba. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su SuperTennis HD, ...