PSG | Luis Enrique batte la concorrenza di Thiago Motta

(Di domenica 18 giugno 2023) Il PSG ha scelto, ex commissario tecnico della Spagna, come suo nuovo allenatore. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Psg avrebbe sceltocome nuovo allenatore. Dopo la fine della trattativa con Nagelsmann, il club francese ha infatti accelerato per l’ex Barcellona e Roma. Ci sono dettagli da definire, ma la speranza del club parigino è di annunciare l’ingaggio del tecnico spagnolo già in questa settimana.ha quindi vinto ladiche, a questo punto, resterà al Bologna ance per la prossima stagione.

Psg, scelto Luis Enrique per la panchina: accordo molto vicino

