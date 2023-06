Proteste no - Tav in Francia | 50 i manifestanti feriti

Il bilancio finale della giornata di scontri nella valle della Maurienne, nella Savoia francese, fra militanti no -e forze dell'ordine, è di una cinquantina di feriti fra i manifestanti, di cui sei ricoverati in ospedale, due dei quali in condizioni gravi. Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha ...- - > Gli scontri con la polizia in Savoia - Reuters . Ore di alta tensione e scontri, oggi pomeriggio, nella valle alpina francese della Maurienne, in Savoia, scelta per nuovedei "no" dei due versanti delle Alpi, contro il cantiere ferroviario della linea Torino - Lione. Fra i manifestanti bloccati, anche 27 italiani sotto divieto amministrativo di recarsi a ...E se sul lato transalpino, in val Maurienne, lesono proseguite, gli aspiranti partecipanti italiani hanno deciso di ripiegare su un piano B. I Norientrati in Valsusa, come si legge ...

Proteste No Tav tra Italia e Francia: bloccato il frecciarossa tra Modane e Bardonecchia TorinoToday

Il bilancio finale della giornata di scontri nella valle della Maurienne, nella Savoia francese, fra militanti no-Tav e forze dell'ordine, è di una cinquantina di feriti fra i manifestanti, di cui sei ...Reuters Ore di alta tensione e scontri, oggi pomeriggio, nella valle alpina francese della Maurienne, in Savoia, scelta per nuove proteste dei «no Tav» dei due versanti delle Alpi, contro il cantiere ...