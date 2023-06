Prossime uscite su NOW giugno luglio 2023

(Di domenica 18 giugno 2023) È la pay tv per eccellenza: Sky Italia propone contenuti di altissima qualità, che vanno dall’intrattenimento al cinema, fino allo sport. Da qualche anno la piattaforma satellitare è sbarcata anche su internet, non solo attraverso la app di Sky Go, ma con una nuova realtà parallela: NOW, che propone in streaming esattamente tutti i canali lineari e i contenuti in demand presenti su Sky Q via parabola. Il catalogo di NOW è costantemente arricchito da film e serie tv originali firmati Sky, ma anche da tantissimi titoli di case di produzione quali Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, Sony/Columbia Pictures e non solo; ad essi, si aggiungono molte pellicole e serie italiane, che completano una proposta tra le più variegate in assoluto a disposizione del pubblico. Ecco dunque tutte lesu NOW Italia: film serie tv documentari e gli ...

...stessa lunghezza d'onda sulla vita sociale' In attesa di scoprire cosa succederà nelle... Tra queste, ad esempio, c'è la passione per il vestirsi bene, quella per lecon le amiche, bere ...In queste settimane sonomolte anticipazioni che riguardano i personaggi della soap. Alcuni ... riguarda i personaggi di Gemma Zanatta e Marco Di Sant'Erasmo: non ci saranno nelle...Che non ha fatto altro che alimentare i dubbi sul selezionatore, atteso al varco nelle... quella olandese, che nelle ultime treha incassato la bellezza di 8 gol complessivi. La ...

Disney stravolge il calendario delle prossime uscite cinematografiche, ecco tutte le nuove date Radio Zeta

Stando a quanto riportato dal noto giornalista Romeo Agresti, nei prossimi 7 giorni la Juventus potrebbe lavorare su sei fronti, tra cui quello legato a Fabiano Parisi in entrata e Juan Cuadrado in ...If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy. BioWare RPG absent from earnings report. EA has released its latest financial earnings ...