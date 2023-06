Prima ondata di calore dell’anno | 40 gradi in Sardegna

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 18 giugno 2023) ROMA – Arriva ladi, ma le piogge non mancheranno al Nordest giovedì, ed in Romagna sabato 24 giugno, con possibili allagamenti ma senza nulla a che vedere con le recenti alluvioni. Questa l’analisi della Società meteorologica italiana (Smi). Conclusa la fase instabile che per due mesi, da metà aprile a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Meteo previsioni aggiornate Domenica 16 luglio 2017, calo termico, vento forte, mari mossi, temperature in calo Meteo, allerta 18 città con bollino rosso: settimana di gran caldo in tutt’Italia Meteo Italia domani, previsioni per l’8 Luglio 2017: continua il caldo africano, sfiorati i 40METEO ITALIA prossima settimana: dal 10 luglio ...