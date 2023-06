Preoccupati dall’inflazione | i consumatori sprecano meno cibo I dati di Ipsos

Leggi su formiche

(Di domenica 18 giugno 2023) La spirale inflazionistica ha un riflesso indiretto molto interessante: tra l’agosto 2021 e la fine del 2022 lo spreco alimentare, nel mondo, si è fortemente ridimensionato. Nel nostro Paese, ad esempio, c’è stata una contrazione di spreco alimentare che è passata, su base settimanale, da 750 grammi a 640 grammi di. Negli Stati Uniti lo spreco è passato da 1,4 a 1,3 chili a settimana per ogni persona, mentre in Germania si è passati da 1,1 chili a 900 grammi. Sono questi solo alcuni deiemersi da uno degli ultimi studi realizzati dal Waste Watcher International Observatory in collaborazione con. I risultati di questo studio sono stati poi raccolti nel libro “Lo spreco alimentare in Italia e nel mondo. Quanto, cosa e perché” (Castelvecchi) che vede come co-autore il direttore scientifico diItalia, ...