La presentazione del match QUIdovrebbe affidarsi al modulo 4 - 3 - 3 con Rui Patricio in porta e una difesa a quattro formata al centro da Ruben Dias e Pereira e sulle fasce ...Nelschiererà i reduce dalla finale di Champions League (Ruben Dias e Bernardo Silva) mentre davanti Ronaldo sarà supportato dallo stesso Silva e da Joao Felix . Nella Bosnia ......qualificazione ad Euro 2024 con ilal comando a punteggio pieno dopo due gare (questa è la sua terza) e soprattutto con un bottino di 10 reti segnate e zero subito. Il CT Roberto...

Portogallo, CT Martinez si gode Cristiano Ronaldo: “Unico al mondo” ItaSportPress

Dopo il 3-0 alla Bosnia, il CT del Portogallo elogia CR7 e la sua prestazione anche senza essere entranto nel tabellino.Martedì 20 giugno si chiude la quarta giornata di qualificazione per gli Europei che si giocheranno nel 2024 in Germania. Tra le tante sfide in programma, in serata saranno protagoniste Islanda e Port ...