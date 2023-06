Pontina | strada completamente bloccata da Roma a Pomezia | oltre 2 ore per fare 15 chilometri

(Di domenica 18 giugno 2023) Domenica da bollino nero per i chi percorre la. L’ultima giornata dei festeggiamenti per il Centenario dell’Aeronautica Militare, infatti, hanno complicato la vita ai villeggianti che vogliono raggiungere le spiagge del litoraleno e del sud Pontino. Il traffico è impazzito sin dalle prime ore del mattino e al momento si registrano code a partire dall’Eur fino a. 140 minuti per raggiungeredaLa situazione è davvero critica: al momento i tempi di percorrenza sono di circa 140 minuti per andare da. Va meglio, ma non di tanto, per chi viaggia nel senso contrario, con una media di circa 60 minuti. Ricordiamo che solitamente si raggiunge la Capitale dain un quarto d’ora. Traffico anche nelle strade ...

La situazione è davvero critica: al momento i tempi di percorrenza sono di circa 140 minuti per andare da Roma a Pomezia. Va meglio, ma non di tanto, per chi viaggia nel senso contrario, con una media ...L'Old Wild West situato sulla viaad Aprilia aveva già subito in passato raid di questo tipo. La sua estrema vicinanza a una veloce via di fuga come lastatale 148 consente ai ...L'animale, sprovvisto di chip, è morto ed è stato abbandonato sul ciglio della. La ... un uomo, dal finestrino della propria auto in corsa, avrebbe lanciato l'animale sulla SS148 "", in ...

Pontina, strada completamente bloccata da Roma a Pomezia: oltre ... Il Corriere della Città

Domenica da bollino nero per i chi percorre la Pontina. L’ultima giornata dei festeggiamenti per il Centenario dell’Aeronautica Militare, infatti, hanno complicato la vita ai villeggianti che vogliono ...APRILIA Stava attraversando la strada sulle strisce quando è stato travolto da un'auto. Un 70enne di Aprilia ieri mattina verso le 10.30 è stato investito da un'auto in ...