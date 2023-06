Playoff Serie C | Lecco promosso! Le 20 squadre della nuova Serie B

(Di domenica 18 giugno 2023) A 50 anni dall’ultima volta ilritorna inB! Una favola strepitosa quella dei blucelesti, squadra costruita per evitare la retrocessione, ma in grado di ribaltare ogni pronostico e vincere iC strappando al Foggia l’ultimo pass utile per la promozione inB. La partita regala subito grandi emozioni. Se il, forte dell’1-2 dell’andata, aveva pensato di provare a resistere a oltranza, dopo appena 4 minuti Foschi deve già ridisegnare il piano partita: Bjarkason controlla fra i centrali e batte il portiere avversario per lo 0-1 del Foggia. Al 33? arriva il gol del pari. Ogunseye colpisce Bianconi in area, nel tentativo di rinviare, dopo un consulto al Var l’arbitro assegna calcio ...

