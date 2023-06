Più discrezione | Tortora

Leggi su panorama

(Di domenica 18 giugno 2023) Da Panorama del 6 ottobre 1985 Forse sono stato il primo a porre la domanda: "E sefosse innocente?" perché ero rimasto turbato da come la tv, i giornali, e soprattutto certi magistrati trattavano il caso. Mi ripeto: ma dal palazzo di Giustizia di Napoli uscivano accuse, poi smentite da fatti e da querele, di furti ai danni dei terremotati, di lussuose barche da diporto, di intrallazzi mai documentati. L' inchiesta assumeva i colori di una persecuzione. Ho anche scritto, tempo fa, che lo avrebbero condannato: non sono un esperto del diritto, ma ho seguito il dibattimento e, soprattutto, mi sono reso conto del clima che si era creato: nella storia giudiziaria si è inserita, e pesantemente, la politica. Mi è sembrata una specie di sfida: ed Enzoha perso. Io non credo che i tre uomini in toga che hanno emesso la sentenza siano stati ...