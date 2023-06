La7.it - E' accaduto a Nazareth, nel nord di Israele : il capo di gabinetto del ministro per la Sicurezza di Tel Aviv, Itamar Ben - Gvir, ha urinato nel luogosono stati uccisi 5 palestinesi . ...Ma per noi, Europa, che dai nostri aerei sappiamo quando partono efanno rotta, quelle ... dov'era Era, potrei giurarlo sui miei figli, là sotto, in quella stiva colma di pianti e odore di, ...Difatti, nell'edificio dell'universitàinsegno, preferisco i pur lontani bagni inclusivi, ... Non vedo perché dovrei rischiare di ritrovarmi davanti ad essi a fare lain compagnia di un ...

Pipì dove sono stati uccisi 5 palestinesi: guai per funzionario israeliano TGLA7