(Di domenica 18 giugno 2023) Attenzione aiintensificati dall’Agenzia delle EntrateIva.quali elementi che potrebbero portare alla sua chiusura Pur trattandosi di una procedura da molti anni completamente gratuita, l’apertura di una Partita Iva deve essere frutto di un attento ragionamento. Si tratta infatti di uno strumento non esente dada parte dell’Agenzia delle Entrate, che di recente li ha intensificati per mettere un freno ad alcune operazioni poco trasparenti. Contrasto all’evasione, raffica diiva nuove e in chiusura (ilovetrading.it / fonte ansa)dunque di che tipo di verifiche si tratta e a quali conseguenze si rischia di andare incontro. Il fenomeno sotto la lente di ingrandimento è, ...

Non è mancato nulla. Il caldo, lae i nubifragi dei primi due giorni, qualche incidente fortunatamente senza gravi conseguenze, il traffico e quindi alcuniorari annullati come nel caos di Milano venerdì sera all'ora ...... la Questura intensifica i24 Dicembre 2021 MALTEMPO - Codice giallo pere temporali mercoledì 5 gennaio 4 Gennaio 2022 FIRENZE - Arrestato pusher in Santo Spirito 13 Novembre ...In particolare, isull'evento hanno portato a una decina di deferimenti alla Procura della Repubblica e al Dipartimento per la Circolazione Stradale e Navale, compreso il ritiro immediato ...

Pioggia di controlli sulle Partite IVA, stavolta non può sfuggire nessuno: ecco i nuovi criteri iLoveTrading

Dalla vallata le richieste a Ente Acque Umbre Toscane durante un’assemblea. Appello dei sindaci sulla gestione complessiva dell’invaso e sui possibili pericoli.Pioggia di multe a Treviso, dove quasi 10mila le auto in transito sulla tangenziale sono state pizzicate in un solo giorno dal nuovo sistema di controllo automatico della polizia urbana, perché non in ...