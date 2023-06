Pignoramento | puoi salvarti anche se è già in essere | ci sono almeno 2 nuove possibilità

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 18 giugno 2023) Dueleggi cambiano tutto in materia di: da oggi è molto più semplice evitarlo o bloccarlo. Vediamo i dettagli. Vedersi pignorare la casa, lo stipendio o il conto in banca non è così raro di questi tempi. Dueleggi intervengono sulla materia e cambiano tutto. In questo articolo vi spieghiamo come fare per evitare ilo bloccarlose è già in corso. Ora è possibile evitare il/ Ilovetrading.itIn un’epoca caratterizzata da carovita, rialzi e rate dei mutui che continuano ad aumentare, contrarre debiti non è poi così raro. Avere debiti con la banca, con il Fisco o con privati e non riuscire a sanarli porta verso un’unica direzione: quella del. Nonpoche le persone che si vedono ...