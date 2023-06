Pietrelcina | il cammino devozionale inserito tra quelli riconosciuti dal ministero del turismo

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ con grande gioia ed orgoglio che il Comune di, nella persona del Sindaco Salvatore Mazzone e l’Associazione la Via dei Conventi di Padre Pio, nella persona del Presidente Mario Caruso, annunciano l’inserimento delche unisce i luoghi legati dalla presenza di Padre Pio nel Catalogo dei Cammini religiosidaldel. Tale importante riconoscimento è propedeutico alla candidatura per le azioni volte ad arricchire l’offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza e lo svago dei visitatori che ilmetterà in campo nei prossimi anni. La Via dei Conventi di Padre Pio è un’iniziativa nata “dal basso” nel 2008 da un’idea del pietrelcinese Mario Caruso. Ogni anno ...

In migliaia nel Sannio per l'evento 'Una Luce per la Vita' che ha ripercorso la via del rosario daa Piana Romana, lungo ilche percorreva il Santo. Speranza e prevenzione le ...Papa Francesco e ilverso il Giubileo riscoprendo il Concilio e i suoi documenti. Con Rai Vaticano prosegue l'... Ed è quanto avviene nella parrocchia di San Pio daa Castel del Piano,...In migliaia nel Sannio per l'evento 'Una Luce per la Vita' che ha ripercorso la via del rosario daa Piana Romana, lungo ilche percorreva il Santo. Speranza e prevenzione le ...

Pietrelcina, il cammino devozionale inserito tra quelli riconosciuti dal ... anteprima24.it

È con grande gioia ed orgoglio che il Comune di Pietrelcina, nella persona del sindaco Salvatore Mazzone e l’Associazione la Via dei Conventi di Padre Pio, nella persona del Presidente Mario Caruso, a ...