Piccoli progressi | il report degli 007 britannici sulla controffensiva ucraina

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 giugno 2023) Lasta provocando pesanti perdite nelle forze armate russe ma anche nelle file dell'esercito di Kiev. E in queste prime fasi "ha fatto". I funzionari militarinel loro aggiornamento quotidiano di Intelligence fanno il puntosituazione della guerra in. Lainsiste a Sud, mentre l'aeronautica di Kiev afferma di aver colpito un deposito di munizioni a Kherson. Risultati che per l'Intelligence militare di Londra hanno un prezzo alto. La Russia e l', infatti, stanno subendo un alto numero di perdite militari mentre Kiev combatte per mandare via le forze del Cremlino dalle aree occupate nelle prime fasi della sua. Le ...