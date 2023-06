La squadra bianconera nonl'appuntamento con il gol contro la Lazio in Serie A dal 17 novembre 2012, in uno 0 - 0 tra Antonio Conte e Vladimirda allora per i bianconeri 37 reti ...La squadra bianconera nonl'appuntamento con il gol contro la Lazio in Serie A dal 17 novembre 2012, in uno 0 - 0 tra Antonio Conte e Vladimirda allora per i bianconeri 37 reti ...

Petkovic fallisce rigore e la Spagna batte la Croazia e vince la Nations League 2023 ItaSportPress

Petkovic dopo aver trascinato la nazionale alla finale contro l'Olanda ha inciso negativamente stasera contro la Spagna ...