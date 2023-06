Pescara | scandalo in Comune | test antidroga per politici e dirigenti

(Di domenica 18 giugno 2023), dopo loa base di droga e mazzette, che ha coinvolto il dirigente comunale del settore lavori pubblici, Fabrizio Trisi insieme ad un imprenditore e a due spacciatori, il Sindaco Carlo Masci ha deciso di intervenire proporrendo un codice eticoe dell’esecuzione di, su base volontaria, finalizzati a riscontrare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti, per tutti i dipendenti comunali, per gli assessori, i consiglieri comunali e per i più stretti collaboratori del primo cittadino.per dipendenti comunali edi. Il sindaco non ha l’autorità di imporre drugobbligatori ai sui collaboratori, ai dipendenti comunali ne a consiglieri e assessori, tuttavia l’introduzione di ...

