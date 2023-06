Nello Spazio CEC è statala personale fotografica "Il tempo sospeso, istanti di luce" di Vincenzo Del Franco , una mostra suggestiva, con scatti in polaroid, dedicata a una Milano in bianco e nero, capace di ...Questo è un principio che si sta sedimentando nella nostra città a conferma dell'amore che i cittadini nutrono per. Enzo Santucci, figlio di Giacomo, ha parlato di un'iniziativa che esprime ...Giardini Carducci. Risorge il monumento al Pictor optimus. Un lavoro in punta di pennello... e torna a casa il pennello che più non c'era. Penicillum redivivum.l'opera bronzea che celebra il Divin Pittore per una doppia ricorrenza: il 500.mo dalla morte e il secolo dall'erezione dell'opera di Enrico Quattrini. Un'opera che, grazie all'Art Bonus, ...

Perugia. Inaugurata a Madonna Alta l'area verde Giacomo Santucci Umbria Notizie Web

Malakos si trova a Città di Catello (Perugia) ed è la più grande collezione privata di conchiglie, con oltre 600.000 esemplari: sabato 17 giugno è stato inaugurato il nuovo percorso espositivo, con ...(UNWEB) Perugia. Si è svolta sabato 17 giugno in strada Pian della Genna l’inaugurazione dell’area verde intitolata alla memoria di Giacomo Santucci.