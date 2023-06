Perché per me il progetto europeo resta una straordinaria storia di successo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Un paio di settimane fa sono rientrato in Europa (Croazia) per partecipare al Forum annuale di Philea, l’associazione che riunisce e rappresenta le organizzazioni filantropiche del vecchio continente. Conferenza con circa 700 persone provenienti principalmente da paesi europei, che per una settimana hanno discusso sui trend emergenti – non solo in Europa ma anche a livello globale – per quanto concerne i finanziamenti pubblici e privati a programmi di utilità sociale. Lavoro per una Università australiana che vanta una presenza globale, dato che abbiamo campus in Cina, India, Indonesia, Malesia e Italia, e che collabora storicamente con le maggiori organizzazioni filantropiche in Australia, Asia e Stati Uniti. Il panoramaè per noi relativamente nuovo, visto che solo da pochi mesi siamo stati riconosciuti come Fondazione di Ricerca Europea, il che ci dà diritto ...