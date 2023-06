Perchè non va in onda Verissimo oggi 18 giugno

(Di domenica 18 giugno 2023), “– Le Storie”, cioè le interviste più belle ai personaggi più amati del mondo dello spettacolo, realizzate da Silvia Toffanin nel corso di questa stagione del programma, non andrà inneanche. Il motivo? E’ presto detto!non ci sarà18: è confermato. Cosa lo sostituirà? La notizia era già stata già ieri: il programma condotto da anni dall’ex “letterina” di “Passaparola” e nuora di Silvio Berlusconi, non ci sarà nemmeno, proprio per il lutto per la scomparsa di quest’ultimo. Confermato anche che al posto del talk show ci sarà il romantico film “Le pagine della nostra vita”, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Nicholas Sparks del 1996 (la pellicola, invece, è del 2004). Terrà ...

... aumenti record: il prezzo cresce anche se il grano scende, è speculazione L'immobilismo del Governo In tutta questa situazione c'è da segnalare comunque l'immobilismo del Governo cheha deciso ...La maggior parte dei politici è mosso, al di là della voglia di arricchirsi (marginale) o dilavorare (oggi abbastanza evidente), da una idea. Così fu per i giganti della storia, così è per i ...Intanto volano le tv private regionali consorziate in Itv: il modello vede i costi coperti della pubblicità, mentre la BBC è finanziata dal canone etrasmette spot pubblicitari. In Italia rompe ...