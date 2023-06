Perché Marc Marquez non sarà in gara nel GP di Germania | la causa e cosa si è fatto

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Bandiera bianca.ha deciso di arrendersi e di non disputare il GP di, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Lo spagnolo non cidopo la caduta nel warm-up mattutino che gli hato una piccola frattura al pollice della mano sinistra, stando a quanto comunicato dalla Honda. Nei fatti, perci sono state ben sei incidenti al Sachsenring: due nel day-1, tre ieri e uno oggi, come detto. Una RC213V molto difficile da guidare, come testimoniano anche gli infortuni degli altri due spagnoli Alex Rins e Joan Mir, assenti in questo fine-settimana tedesco.già ieri aveva manifestato forte contrarierà rispetto a una moto che non dà sufficienti preavvisi, in termini di sicurezza. Di conseguenza, la decisione odierna è anche frutto di queste ...