Perché Charles Leclerc non ha potuto usare subito il casco in onore di Gilles Villenueve in Canada | i motivi

(Di domenica 18 giugno 2023) Una querelle sull’Isola di Notre Dame. Potrebbe essere il titolo di un film, ma in realtà ci si trova a parlare di quanto accaduto nel corso del weekend del GP del, round del Mondiale 2023 di F1.e la Ferrari avevano deciso, alla vigilia di questo fine-settimana, di onorareVilleneuve, mitico pilota della Rossa a cui è dedicato il circuito canadese., infatti, aveva pronto per l’occasione unrealizzato indi Villeneuve, con i suoi colori. Tuttavia,non haindossarlo nei turni di prove libere del weekend per un veto imposto dalla famiglia e in particolare da Jacques, campione del mondo di F1 del 1997. Una situazione che però poi è stata chiarita e non a caso il monegasco ha ...

Leclerc non ci sta: "Volevo subito le slick" GP Canada: i penalizzati eIl ferrarista è ...Leclerc (Ferrari) Fila 6: 11. Carlos Sainz (Ferrari) 12. Sergio Perez (Red Bull) Fila 7: 13. ...F1 2023, GP Canada:Leclerc (Ferrari) VEDI ANCHE Ferrari, a Montreal un sabato da incubo: Leclerc furioso con il team, Sainz penalizzatoLeclerc per l'Emilia - Romagna: l'asta ...MONTREAL - "Forse mi sono lasciato un po' andare,c'è tanta passione e voglia di far bene e oggi non è andata come volevamo" . CosìLeclerc ai microfoni di Sky Sport , interrompendo l'intervista al team principal della Ferrari Frederic ...