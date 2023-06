Pensioni 2023 l’editoriale | adesso il Governo deve scoprire le carte

(Di domenica 18 giugno 2023) Dopo l’incontro del 30 maggio delcon le parti sociali e datoriali che dopo parecchi mesi è stato come un sasso gettato in uno stagno ci si aspetta che l’Esecutivo, finalmente, scopra lein ambito previdenziale. RiformaMeloni e ilnon hanno più alibi Nel corso dell’incontro dello scorso mese ilha spiegato la complessità di un argomento che va costantemente monitorato con l’Osservatorio recentemente istituito che dovrà dare risposte sia per quanto riguarda i costi della previdenza che dare risultati sull’efficacia e sostenibilità di forme di staffetta generazionale, valutazioni sull’opportunità di distinguere previdenza da assistenza nonché proporre interventi utili al rilancio della previdenza complementare. Nel corso di ...

... penso alla separazione delle carriere, dobbiamo ridurre la pressione fiscale, dobbiamo fare una grande riforma della burocrazia, realizzare delle infrastrutture e aumentare leminime fino a ...Usufruire del minimo vitale Stipendi eaccreditati in conto corrente non possono essere ...81 euro, cioè il triplo dell'assegno sociale, che nelè pari a 503,27 euro. Quanto detto vale ...Per i Servizi di alloggio, ossia alberghi, motel,, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, se costano in media nazionale il 13,6% in più rispetto ...

PENSIONI Luglio 2023: in arrivo un maxi aumento per alcuni beneficiari, le ultime novità iLMeteo.it

"Con l'inflazione i nodi vengono al pettine: i risultati di fondi pensione e piani individuali pensionistici (Pip) sono disastrosi" ...Più volte è stato sottolineato che il governo italiano ha fornito un significativo sostegno finanziario negli ultimi cinque anni. Sono stati chiamati ad aiutare il popolo italiano in prolungate ed est ...