Pensiamo solo a Manuel | gli youtuber annunciano la fine delle attività

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 giugno 2023) Un video di 40 secondi, un'immagine fissa con un messaggio su sfondo nero. È un filmato diverso da quelli a cui hanno abituato i loro 600mila follower quello postato su YouTube da TheBorderline domenica 18 giugno. È la prima dichiarazione pubblica dopo l'incidente di mercoledì scorso in cui ha perso la vita il piccoloProietti, 5 anni, che viaggiava con la sorellina sulla Smart guidata dalla madre che si è scontrata con la Lamborghini Urus condotta da Matteo Di Pietro, 20 anni, del gruppo dialle prese con la challange "50 ore in Lamborghini". «I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore - si legge nel testo pubblicato in forma di video nel loro canale YouTube - Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L'idea di ...