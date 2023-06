PEC obbligatoria da luglio | cosa rischia chi non ce l’ha

(Di domenica 18 giugno 2023) Il 6è una data da cerchiare in rosso sul calendario per quanto riguarda le comunicazioni con la Pubblica amministrazione. Ci sono infatti delle novità in arrivo e riguardano la Pec, già consigliata e a breve addiritturaper certi aspetti. Cos’è Inad: le novità in arrivo Le comunicazioni con la Pubblica amministrazione cambiano completamente, dicendo di fatto addio al sistema delle raccomandate. Ciò avviene grazie a Inad, ovvero l’Indice nazionale dei domicili digitali. Tutti i cittadini hanno la possibilità di registrare la propria Pec, che sta per Posta elettronica certificata. Un sistema che consente di ricevere qualsiasi comunicazione ufficiale in tempo reale, riducendo i tempi d’attesa e soprattutto i costi. Una manovra che punta a facilitare il dialogo tra cittadini e amministrazione, spesso interrotto da lunghe attese, ...

Abbiamo detto come la Pec sarà obbligatoria dal 6 luglio 2023, al fine di ottenere comunicazioni digitali da parte della Pa. Chiunque non voglia aderire si ritroverà a sopportare i tempi d'attesa

