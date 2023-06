Pd | Benifei | ' M5S ancora imbrigliato da Grillo ma non può risponderne Schlein'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Gli stessi esponenti di partiti politici almeno formalmente di opposizione che nei giorni scorsi spiegavano fra gli applausi della destra che Berlusconi è stato un leader straordinario che si è sempre battuto e sacrificato per la 'giustizia giusta', adesso attaccano la segretaria del PD per aver partecipato a una manifestazione contro la precarietà del lavoro, promossa da un Movimento 5 stelledai confusi e a volte fraintendibili comizi di Beppedelle cui parole evidentemente non può rispondere Elly". A dichiararlo è Brando, capodelegazione Pd a Bruxelles in risposta alle critiche della destra. "In questa situazione serve investire tempo e impegno nel rafforzamento del Partito Democratico, facendo un grande lavoro di squadra. Le ...