Paul McCartney è morto? La teoria del complotto PID | sul filo della verità

(Di domenica 18 giugno 2023) Leggende metropolitane, nate nella notte dei tempi. Poche vedranno svelato il mistero, molte rimarranno inspiegabili, inafferrabili, ingabbiate nel loro fascino. Anche il mondomusica ne è pieno. Una volta, è stato dichiarato: tutto riassunto in un PID (Is Dead), ladelpiù discussa di sempre., tutto in un PID La cultura pop, il mito immortale di un personaggio, hanno generato da sempre fantasticherie, diavolerie, unite, forse, a brandelli dinascoste. Si dice che Robert Johnson vende la sua anima al diavolo in cambio di saper suonare la chitarra; o la fatale coincidenza intorno al numero 27, anni di vita di molti cantanti scomparsi ...

... se qualcuno mai dovesse chiedere a queste forme di conoscenza "prêt - à - porter": "Chi è", ho pensato che fosse bene elaborare uno scritto composto da fatti verificati e selezionati...1961: Nasce a Billericay, UK, Alison Moyet, cantante prima negli Yazoo con Vince Clarke e poi solista. Avanti TAGS 18 giugno ,, Raffaella Carrà La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...1942 -: Con i favolosi quattro ragazzi di Liverpool è entrato nel mito come fenomeno musicale e non solo, da solista è da oltre quarant'anni una star del rock. Scomparsi 1964 - Muore a ...

Tesori ritrovati, le foto di Paul McCartney ai Beatles Agenzia ANSA

Tra il '63 e il '64, in pieno tour, Paul McCartney faceva della fotografia il suo documento di testimonianza. Ecco Eyes Of The Storm.