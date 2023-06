Patrick Zaki consegna tesi | “Chiederò permesso di discuterla a Bologna”

(Di domenica 18 giugno 2023) Lo studente egiziano dell'università Alma Mater chiederà la revoca del divieto di viaggio che gli è stato imposto dalle autorità del Cairo Lo studente egiziano dell’università Alma Mater di, a processo in Egitto, chiederà la revoca del divieto di viaggio che gli è stato imposto dalle autorità del Cairo per poter discutere la suadi laurea in presenza. Lo ha annunciato lui stesso via Twitter. ”Oggi hoto la versione definitiva della miamagistrale presso l’Università di, quattro anni dopo l’inizio di quel lungo e arduo percorso. L’amministrazione universitaria mi ha comunicato che la data stabilita per discutere lasarà il 4, 5 o 6 luglio prossimo, secondo le regole dell’università. Di conseguenza, ho ...

