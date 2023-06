Patrick Zaki consegna la tesi di master e chiede l’esonero dal divieto di lasciare l’Egitto per poterla discutere in presenza a Bologna

(Di domenica 18 giugno 2023) Ha appena compiuto 32 anni, hato la suaun permesso per tornare a discuterla in, dove frequenta ununiversitario.si rivolge alle autorità egiziane perché gli concedano un esonero, temporaneo, daldi viaggiare collegato al processo cui è sottoposto in patria, dove era stato arrestato a febbraio 2020. E dove, pur tornato in libertà da dicembre 2021, rimane appeso a una vicenda giudiziaria che sembra non finire mai. La prossima udienza è fissata il 18 luglio, dopo una decina di rinvii. “Hoto la copia finale della miaall’Università di, a quattro anni dall’inizio di quel lungo e faticoso percorso. ...

Lo dice all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commentando la richiesta di Patrick Zaki di un permesso per venire a discutere la sua tesi in presenza a Bologna.

Lo dice all'ANSA la professoressa Rita Monticelli, coordinatrice del master 'Gemma' a cui è iscritto Patrick Zaki, che ha concluso una tesi di laurea sul tema dei media e gli studi di genere.Lo dice il rettore dell'università di Bologna, Giovanni Molari, parlando di Patrick Zaki, studente egiziano dell'Alma Mater sottoposto a processo in patria. "La sua laurea, in ogni caso, è un ...