Patrick Zaki consegna la tesi di laurea | Chiedo alle autorità egiziane di discuterla a Bologna

Leggi Anche Egitto, Giorgia Meloni incontra al - Sisi: focus sui casie Regenidovrebbe laurearsi a Bologna. Lo studente e attivista, dopo un lungo periodo in carcere , è stato ...BOLOGNA -, lo studente dell'Unibo in attesa di processo in Egitto, e per questo impossibilitato a rientrare in Italia, chiederà alle autorità egiziane un permesso che lo esoneri dal divieto di ..., il ricercatore egiziano e attivista per i diritti umani sotto processo in Egitto, chiederà alle autorità egiziane un permesso che lo esoneri dal divieto di viaggio per andare a Bologna ...

Patrick Zaki consegna la tesi di laurea: "Chiedo di discuterla a Bologna" L'HuffPost

Patrick Zaki chiederà alle autorità egiziane un permesso che lo esoneri dal divieto di viaggio per venire a Bologna, a inizio luglio, per discutere in presenza la tesi di laurea del master europeo in ...Patrick Zaki chiederà alle autorità egiziane un permesso che lo esoneri dal divieto di viaggio per recarsi a Bologna a discutere in presenza la tesi di laurea, a inizio luglio. "Ho consegnato la copia ...