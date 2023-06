(Di domenica 18 giugno 2023) – Una storia infinita che non accenna a interrompersi, quella che affligge i parlamentari eletti all’estero all’interno delle nostre Camere. Un deprecabile andazzo che continua a deteriorare l’immagine degli eletti residenti stabilmente all’estero, soprattutto di quelli corretti appartenenti a diverse forze politiche. E quanto accade, peraltro imperturbabilmente, nel nostro Parlamento, crea solo sfiducia e diffidenza tra tutti gli elettori simpatizzanti o già iscritti al partito di appartenenza del deputato millantatore, nella loro nazione di appartenenza. Un millantato credito ai soli fini elettorali il loro, che finisce inevitabilmente per ritorcersi negativamente alla fine solo contro loro stessi. È avvenimento recente che ilabbia approvato un decreto legge con il quale elimina l’obbligo dell’assenso dell’altro genitore per il rilascio del ...

Tempi ancora lunghi, ma il rilascio deldiventa più semplice per chi ha figli: non sarà più necessario il consenso dell'altro genitore e il documento potrà essere emesso in modo semplificato. È questa la novità introdotta ...Non subisce cambiamenti la procedura prevista invece per i figli: permane, infatti, la ... Ciò nonostante, tuttavia, ilnon verrà rilasciato nei casi in cui a carico del richiedente vi ...Non cambia nulla, invece, per il rilascio dei passaporti per i figli: rimane necessario il ... Ilnon potrà però essere rilasciato nel caso in cui a carico di chi richiede il documento ...

Passaporti, cosa cambia nelle modalità di rilascio in caso di minori ilGiornale.it

A seguito di tale modifica, per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore non quindi più necessario il consenso dell’altro genitore, viceversa il passaporto non potrà essere ...Passaporto ai minori: decisione di governo e Ue, non del Maie - Una storia infinita che non accenna a interrompersi, quella che affligge i parlamentari ...