Papa Francesco | il gelido sfratto a padre Georg | scontro fra due Chiese

(Di domenica 18 giugno 2023) “In data 28 febbraio 2023, S.E. Mons.Gänswein ha concluso l’incarico di Prefetto della Casa Pontificia. Il Santoha disposto che Mons. Gänswein dal 1° luglio rientri, per il momento, nella sua Diocesi di origine.” Così, con un laconico comunicato della Santa Sede, asettico e totalmente privo anche solo di un vago accenno di empatia (nessun ringraziamento ‘per il lavoro svolto’),ha rimosso dal Vaticano l’ex segretario diRatzinger. Dopo quasi trent’anni di onorato servizio e di brillante carriera da chierico, monsignorGänswein, 66 anni, arcivescovo, dovrà adesso reinventarsi una vita da pastore di anime più che da alto prelato. Tornerà nella diocesi di Friburgo, in Germania, e dovrà saper attendere, senza incarichi, una nuova possibile, ma ...

Con il primo Angelus pubblico sono tornati anche oggi i temi che stanno maggiormente a cuore a: la vicinanza di Dio alla vita della gente, la pace, gli immigrati, la diffusione della violenza così contraria alla fratellanza umana che solo può facilitare il contrasto efficace al ...Così, che è tornato a recitare l'Angelus in piazza San Pietro, il primo dopo il suo ricovero all'ospedale Gemelli. Il pontefice è stato salutato da un lungo applauso. "Martedì prossimo,...Tutte le anticipazioni La conduttrice, di recente, è venuta alla ribalta grazie al colpaccio dell'intervista a, ospite della trasmissione 'A sua immagine', condito da un simpatico ...

Papa Francesco all'Angelus dopo le dimissioni dal Gemelli: "Grazie per l'affetto e le preghiere" RaiNews

Il Papa appare alla finestra del palazzo apostolico per l'Angelus. In buona forma anche se un po' pallido e, come prima cosa ringrazia quanti, durante il suo ricovero al Gemelli, hanno pregato per lui ...Conclusa con straordinario successo la XXVIII Edizione. Il messaggio di Papa Francesco sulla Pace.Tra i premiati Simona Sparaco, Mario Tozzi, Ezio Mauro, Sigfrido Ranucci e Francesco Vaia. CIMITILE – ...