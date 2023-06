Papa Francesco all’Angelus “Grazie per vicinanza”

(Di domenica 18 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Desidero esprimere la mia gratitudine a quanti, nei giorni del mio ricovero al Policlinico Gemelli, mi hanno manifestato affetto, premura e amicizia, e mi hanno assicurato il sostegno della preghiera. Questaumana e spirituale è stata per me di grande aiuto e conforto.a tutti,a voi,di cuore”. Così, che è tornato a recitare l’Angelus in piazza San Pietro, il primo dopo il suo ricovero all’ospedale Gemelli. Il pontefice è stato salutato da un lungo applauso. “Martedì prossimo, 20 giugno – ricorda -, ricorre la Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite: con grande tristezza e tanto dolore penso alle vittime del gravissimo naufragio avvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste della Grecia. E ...

Primo Angelus del Papa dopo l’operazione: "Dolore per le vittime dell'Egeo" TGCOM

E sembra, sembra - ha sottolineato Papa Francesco - che il mare era calmo. Rinnovo la preghiera per quanti hanno perso la vita e imploro che sempre si faccia tutto il possibile per prevenire simili